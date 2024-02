Stompo, “successo giusto, Paternò l’ha messa sulla rissa”

Grande gioia per l’Enna al termine della gara contro il Paternò che valeva un pezzo importante del campionato.

Il presidente

“Era importante vincere per il prosieguo del campionato. Abbiamo meritato, il Paternò l’ha messa sulla rissa ma i ragazzi sono stati bravi a non perdere la testa” ha detto il presidente dell’Enna, Luigi Stompo, che accarezza il sogno della promozione in serie D.

“Ci sono 8 finali”

“Abbiamo ancora 8 finali importanti e tutte le squadre giocheranno fino alla fine” ha aggiunto il presidente gialloverde che pensa alla prossima gara.

L’ad Montesano, “bravi gli arbitri”

“Dobbiamo fare un plauso alla terna arbitrale perché la gara era difficile, molto sentita. Nei primi minuti c’è stato un atteggiamento di nervosismo” ha detto l’amministratore delegato dell’Enna, Fabio Montesano.

Il tecnico del Paternò, “non è ancora finita”

Delusione da parte dell’allenatore del Paternò, Filippo Raciti, che ritiene alterata la gara, a seguito delle 3 espulsioni.

“Dopo 12 minuti non c’è stata più partita. E’ stata una lotta – ha detto Raciti – alla sopravvivenza per limitare i danni, poi dopo il gol dell’1-0 è stato difficile con soli 9 uomini a disposizione. Il campo diventa sempre più grandi ma merito ai ragazzi che hanno corso fino alla fine. La sconfitta ci allontana dal primo posto ma non è ancora finita”