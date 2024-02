L’Enna batte il Paternò, ora la D è a un passo

L’Enna batte due a zero, con un gol per tempo, il Paternò e compie un passo decisivo verso la promozione diretta in serie D.

Subito 3 espulsi

La supersfida al Gaeta, davanti ad un pubblico rumorosissimo e numeroso, si è dimostrata subito tesa, infatti al 13esimo scoppia una lite in campo e l’arbitro espelle tre giocatori: Romano e Belluso per il Paternò e Boscaglia per l’Enna.

Randis in gol

L’allenatore degli etnei, Filippo Raciti, manda in campo Coriolano al posto di Panarello ma poco prima della mezz’ora Randis si invola in area e batte il portiere avversario. Goia incontenibile, il giocatore gialloverde si arrampica sulla rete della tribuna per festeggiare insieme ai tifosi.

Azione strepitosa di Sessa

Nella ripresa, al minuto numero 71, Sessa ruba palla a centrocampo, scambia con un compagno in area e segna, ponendo fine alla gara e probabilmente anche al campionato