Supersfida al Gaeta, Stompo, “il sogno è la D”

La supersfida al Gaeta tra Enna e Paternò potrebbe decidere le sorti del campionato di Eccellenza. Lo sa bene il presidente dei gialloverdi, Luigi Stompo, che accarezza il sogno, insieme alla dirigenza, alla squadra ed ai tifosi, della promozione diretta in serie D.

Le corazzate del torneo

Sarà un confronto tra le corazzate del campionato. “Stiamo tutti facendo un campionato stratosferico – commenta a ViviEnna il presidente Stompo – e sono certo che sarà una partita di livello: i nostri ragazzi sono consapevoli della nostra forza, per questo sono ottimista.

La partita dell’anno

“E’ la partita dell’anno, non sarà decisiva perché ci saranno altre 8 partite ma chi vincerà farà un bel passo in avanti per vincere il campionato” aggiunge il presidente dell’Enna che parla così del Paternò. “C’è rispetto per il Paternò, sono una gran bella squadra ma i ragazzi stanno bene, hanno grandi motivazioni e sono molto soddisfatto della stagione”.

Il sogno è la D

Il presidente dell’Enna conta molto nell’esito positivo di questa stagione. “Stiamo compiendo un percorso importante, un anno fa abbiamo sfiorato il sogno. Faccio un appello ai tifosi: dobbiamo stringersi attorno alla squadra e dobbiamo vivere queste emozioni. La Tribuna e la Gradinata saranno piene e questo mi riempie di orgoglio”.