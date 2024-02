Supersfida col Paternò, indetta nuova giornata gialloverde

La società gialloverde ha deciso, per la terza volta in questo campionato, di indire la giornata gialloverde in occasione della supersfida al Gaeta contro il Paternò. Il presidente dell’Enna, Luigi Stompo, chiede, in sostanza, un aiuto ai tifosi per via dei sacrifici della dirigenza in queste ultime due stagioni, programmate per raggiungere l’obiettivo della serie D. E con gli spalti pieni, l’Enna avrebbe un doppio vantaggio: caricare emotivamente la squadra e mettere pressione al Paternò.

“Tutti paganti”

“Con l’auspicio di vedere gli spalti gremiti a sostegno della nostra squadra, la società ha indetto la “giornata gialloverde”, pertanto non saranno considerati validi gli abbonamenti stagionali ne gli accrediti, ad eccezione di quelli riservati alla stampa ed alle categorie speciali indicate dalla LND” si legge in una nota della società gialloverde.

Dove si potranno comprare i biglietti

La prevendita sarà effettuata nei seguenti posti. Sport Cafe di Viale IV Novembre 53 (EN); Caffetteria Riccobene di Viale IV Novembre 1 (EN); Botteghino dello stadio “Generale Gaeta”

I costi per i tifosi

Il biglietto per la tribuna costerà 10 euro; 10 euro il tagliando riservato agli ospiti; 8 euro per la gradinata. “Ingresso gratuito, esclusivamente in gradinata, per ragazze e ragazzi sino ai 13 anni” spiegano dalla società.