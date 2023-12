Sale la febbre per il match day, verso il tutto esaurito al Gaeta

E’ previsto il tutto esaurito al Gaeta per la partita dell’anno: Enna Modica vale quasi un campionato, soprattutto in caso di successo per la formazione gialloverde che scaverebbe un solco tra se ed i rossoblu. In città non si parla d’altro della gara di oggi, della possibilità di mantenere, con una vittoria, la testa della classifica, al netto di quello che farà il Paternò, impegnato in casa con il Santa Croce.

L’appello della società

Per l’occasione, la società ha indetto la giornata gialloverde, sospendendo gli abbonamenti: una sorta di prova di fiducia alla città, infatti, proprio ieri il presidente Luigi Stompo ha lanciato un appello alla tifoseria per sostenere non solo la squadra, in occasione della partita contro il Modica, ma anche la società, che, per il secondo anno consecutivo, ha allestito una formazione per il salto in serie D.

Enna senza Arquin, preso un attaccante

Il vero problema per l’Enna è l’assenza di Arquin, uno dei trascinatori della squadra ma inutilizzabile da Campanella per via di un infortunio. Recupererà dopo la sosta natalizia, frattanto, nelle ore scorse la società ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante ivoriano Ridwaru Adeyemo.

Chi è la nuova punta

Arrivato in Italia per vestire la maglia del Troina, la nuova punta dell’Enna in Sicilia si è consacrato a Licata. Rimane nelle ultime stagioni in Serie D passando da Rotonda e Pagani. In settimana, si è aggregato Mauro Veneroso, attaccante esterno: l’allenatore intende, così, infoltire la rosa degli attaccanti dopo che Arquin è finito ai box.

In 200 da Modica

A mobilitarsi anche la tifoseria del Modica: sono 200 i biglietti in possesso dei sostenitori della città della Contea, altri sostenitori potrebbero presentarsi ad Enna prima dell’inizio della gara.