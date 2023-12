Calcio, attesa per Enna Modica, indetta giornata gialloverde

C’è grande attesa per la partita di cartello che si terrà domenica al Gaeta tra l’Enna ed il Modica. Una gara che potrebbe rappresentare uno spartiacque importante per la vittoria in campionato. A tal proposito, la società ennese ha deciso di indire la “Giornata gialloverde”: gli abbonamenti 2023/24, i pass, gli accrediti, fin qui autorizzati, non saranno validi.

Biglietti per gli ospiti

La società ennese informa anche che “i ticket del settore ospite verranno venduti a Modica presso i punti vendita che saranno resi noti dalla società Modica calcio nei prossimi giorni”.

Ingresso gratuito per i 13enni

I ragazzi fino a 13 anni potranno entrare gratuitamente esclusivamente nel settore gradinata. Gli interessati potranno acquistare il proprio ticket presso: Botteghino stadio; “Sport Cafe” Viale IV Novembre 53 (EN); “Caffetteria Riccobene” Viale IV Novembre n.1(EN).

I prezzi

TRIBUNA € 10.00

SETTORE OSPITI € 10.00

GRADINATA € 8.00

I biglietti sono già disponibili.