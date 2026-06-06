L’abbraccio del pubblico palermitano ad Aleandro Baldi, in Fiera tutti hanno cantato con lui i suoi successi

E’ stato accolto dall’abbraccio del pubblico. Il cantautore Aleandro Baldi ieri sera, 5 giugno, si è esibito sul palco centrale della Fiera Campionaria del Mediterraneo a Palermo, cantando i suoi più grandi successi.

L’artista ha festeggiato i 40 anni di carriera e ha presentato il suo nuovo singolo “Mancarsi ed aversi” che anticipa il suo nuovo album dal titolo “La Sintonia”.

Le esibizioni del cantante si sono alternate alle interviste live al cantante a cura di Sasà Taibi di Rta. I due, a fine concerto, hanno duettato insieme il brano “Soli al bar”.

“Grazie per la bella e calorosa accoglienza – ha detto Aleandro Baldi -. Dopo quarant’anni di carriera posso fare un bilancio più che positivo. Mi ritengo un uomo fortunato. Volete sapere qual è la canzone che ho nel cuore e che amo di più? E’ quella che devo ancora scrivere, quella che mi emozionerà”.

Intervista al cantautore Aleandro Baldi

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 13, PALERMO, PALERMO, SICILIA