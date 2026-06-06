A Palermo il Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino ospita la Giornata Nazionale dello Sport del CONI: attività sportive gratuite e screening della salute per tutti

La Giornata Nazionale dello Sport, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2023, quest’anno si svolgerà su tutto il territorio nazionale domenica 7 giugno.

La Delegazione palermitana del CONI ha scelto il CSE Paolo Borsellino, spazio accessibile di fronte la via D’Amelio a pochi metri dal luogo della strage del ’92, per ospitare la mattina sportiva inclusiva.

Una festa aperta a tutti e occasione per veicolare i valori di legalità trasmessi ai giovani attraverso la pratica dell’attività motoria e sportiva.

A distanza di una settimana dall’organizzazione delle attività sportive al Villaggio della Memoria promosso dalla ASD Polizia di Stato, il centro sportivo realizzato e gestito da Vivi Sano e Kleise, ospiterà ancora un evento con attività multisport e screening della salute.

Saranno quindici le discipline sportive protagoniste dell’evento che animeranno lo spazio dalle 9.00 alle ore 14.00. Esibizioni, dimostrazioni e prove gratuite aperte a cittadini e visitatori. Dalla pallavolo al calcio, dal basket alle bocce, dall’hockey su prato al cricket, dalla vela al ciclismo, passando per la ginnastica ritmica, il motociclismo, il pickleball, il tiro con l’arco, i balli e gli scacchi. I partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi alle discipline grazie all’impegno delle organizzazioni sportive coinvolte nell’evento dalla Delegazione del CONI.

Una giornata di sport e di prevenzione. L’ASP di Palermo sarà presente con i propri esperti. I bimbi, accompagnati da un genitore, potranno fruire dello screening visivo e logopedico. Giovani e adulti dai 25 ai 64 anni potranno prenotare il Pap-Test o l’HPV test. Gli adulti dai 50 ai 69 anni potranno prenotare una mammografia o fruire di un Soft Test utile a prevenire l’insorgenza di tumori al colon retto. Tutti gli screening saranno gratuiti. Sportelli informativi e amministrativi completeranno l’offerta dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Alle 10.30 i saluti istituzionali con il Sindaco Roberto Lagalla, l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Alessandro Anello, il Delegato CONI Palermo Fabio Gioia, il Direttore Generale dell’ASP Palermo Alberto Firenze e il Presidente dell’Istituto dei Ciechi Tommaso Di Gesaro in rappresentanza degli enti che ospitano la manifestazione.

Le attività si svolgeranno nel nuovo campo sportivo e nel parco limitrofo nella corte dell’Istituto dei Ciechi Florio Salamone di Palermo dove l’omonima ASD gestisce, insieme a Vivi Sano, un’accademia sportiva paralimpica.

Luogo: Cse Borsellino, via Autonomia Siciliana, 125, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 09:00

Artista: Sport

Prezzo: 0.00