Calcio, Agira in festa, promosso in Prima categoria

E’ festa grande ad Agira che, con il successo di oggi, è stato promosso in Prima categoria. Nella gara giocata a Fiumefreddo, la squadra ennese ha giocato in scioltezza, battendo gli avversari in modo netto: 5 a 1, che non ammette repliche.

La festa

Al fischio finale, i calciatori, l’allenatore e la società si sono abbracciati e poi negli spogliatoi canti e balli per una cavalcata che resterà nella storia del calcio ad Agira.

Il messaggio del sindaco

Sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco di Agira, Maria Greco. “Complimenti ai giocatori, all’allenatore e ai dirigenti dell’Agira per la conquista della prima categoria” ha detto il sindaco.