Enna, che spettacolo al Gaeta, “siamo a meno sei”

L’Enna è proprio bella e dopo lo scontro diretto con il Paternò sembra essersi scrollata di dosso tutte le tensioni. Dopo i 4 gol al Real Siracusa, al De Simone, oggi 6 gol al Gaeta, davanti al suo pubblico che si è divertito, ammirando un gioco spumeggiante e soprattutto le realizzazioni.

Gara senza storie

Come a Siracusa, la gara con il Misterbianco si è chiusa in 20 minuti, con il mattatore Randis, autore di una doppietta così come Cocimano, che si dimostra il vero trascinatore dei gialloverdi. A segno anche Adeyemo e De Souza, con quest’ultimo tornato ai suoi livelli, dopo una prestazione poco brillante di sette giorni fa.

Il conto alla rovescia del presidente

“Abbiamo fatto una gran partita – ha detto il presidente dell’Enna, Luigi Stompo – ma soprattutto i ragazzi sono entrati con il piglio giusto, che è quello che mi aspettavo. Poi, la qualità in campo si è visto, il pubblico si è divertito, ed ora mancano sei gare alla fine del campionato. Devo fare i complimenti al nostro preparatore atletico che ci ha fatto cambiare marcia.

Montesano, “ragazzi ben allenati”

“E’ arrivata in scioltezza questa 14esima vittoria consecutiva: i ragazzi sono ben allenati e la concentrazione è stata molta alta. Un plauso a questi ragazzi che hanno corso fino all’ultimo minuto come se il risultato fosse ancora in bilico. Questo è ciò che vogliamo.