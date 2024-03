Strade, sopralluogo sulla Sp 6 a Villarosa

Una delegazione di ingegneri ministeriali dell’ANSFISA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali, guidata dall’ingegnere Nunzio Di Martino, questa mattina ha fatto tappa ad Enna per un primo incontro con i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna nell’ambito specifico dell’attività di monitoraggio della rete autostradale secondaria.

Domani il sopralluogo

Già a partire dal pomeriggio saranno effettuati i sopraluoghi sulla Sp 6 oggetto del monitoraggio. Il team ministeriale effettuerà, nei quattro giorni di permanenza ad Enna, delle ispezioni sul campo e a campione che riguarderanno specificatamente la Sp 6, nel territorio di Villarosa. A ricevere la delegazione è stato il responsabile del servizio Viabilità dell’Ente, il geometra Salvatore Ragonese che ha messo in luce le criticità del sistema viario provinciale.

Sotto osservazione la gestione delle strade

“Il nostro obiettivo – ha detto Di Martino- non è solo quello di ispezionare e verificare come l’ente gestore delle infrastrutture viarie gestisce il rischio e come interviene per mitigarlo ma è anche quello di stimolare ed accrescere la cultura della previsione, della programmazione e della prevenzione per promuovere la sicurezza e migliorare la qualità”.

“In questa ottica l’Agenzia – si legge nella nota del Libero consorzio di Enna – coinvolgendo gli operatori e i gestori delle infrastrutture, primi responsabili della sicurezza, punta ad accrescere la conoscenza dello stato della rete sul territorio e delle sue specificità, attraverso un’azione di presidio, mappatura e supervisione delle infrastrutture che possa contare su metodologie snelle, moderne ed efficaci”.

Seminari con gli ingegneri

Il presidente dell'Ordine degli ingegneri, Alessandro Severino si è reso disponibile ad organizzare ad Enna dei seminari e dei tavoli tecnici specifici sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi. La delegazione romana ha fatto tappa all'Università per visitare il centro Leda, accompagnati dai professori della Kore.