Sp 32 e 46, consegnati i lavori ad impresa

Buone notizie per i parrocchiani di Cacchiamo che vedranno sistemata la strada per recarsi in sicurezza nella chiesa di san Giuseppe. Soddisfatto l’arciprete, Maurizio Nicastro, che nei mesi scorsi aveva sollecitato l’intervento del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Consegnati lavori

Rispettato così l’accordo e il cronoprogramma sono stati consegnati alla ditta aggiudicatrice l’ATI Chianetta Group s.r.l i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali 32 e 46 ricadenti nei territori di Villarosa, Calascibetta e Nicosia.

I lavori

I lavori aggiudicati per un importo complessivo di circa 705 mila euro, finanziati con fondi ministeriali, interesseranno 13 chilometri di strada e riguarderanno il rifacimento del piano stradale oltre che la sistemazione della segnaletica verticale e orizzontale. Erano presenti alla consegna il direttore dei lavori, l’ingegnere Vincenzo Tumminelli, il Rup, il geometra Salvatore Ragonese, il rappresentante legale della ditta, Giovanni Chianetta, il presidente del consiglio di quartiere di Villadoro e l’arciprete Nicastro. La ditta provvederà nei prossimi giorni ad aprire il cantiere e avrà 130 giorni di tempo per completare gli interventi previsti nel progetto. La fine dei lavori entro aprile del 2024.