Calascibetta, La Paglia nominato assessore

Daniele La Paglia è il nuovo assessore comunale in quota Pd. E’ stato nominato questa mattina dal sindaco Piero Capizzi. Sostituisce il dimissionario Mario Colina, nell’ambito della già programmata rotazione assessoriale, e dovrebbe avere come deleghe: Eventi e Spettacolo, Gemellaggio, Attività Ricreative e Valorizzazione Beni archeologici e culturali.

Il saluto di Colina

Durante il saluto di fine mandato assessoriale, Mario Colina, che subentrerà in consiglio comunale al posto del neo assessore La Paglia, ha detto: “E’ stata una bella e interessante esperienza, anche perchè ho avuto alle spalle una persona preparata come il sindaco Capizzi. Adesso, Il mio impegno- ha concluso Colina- si sposterà in seno al Consesso civico”.

Il braccio di ferro in Riparti Calascibetta

Dunque, si sblocca, in parte, l’impasse riguardante il cambio degli assessori, perchè rimane ancora il braccio di ferro, nelle file della civica “Riparti Calascibetta”, tra Francesco Lo Vetri e Carmen Bongiorno. Nessuno dei due, tutt’oggi, sembra deciso a fare un passo indietro. Se Bongiorno e Lo Vetri non dovessero trovare a breve l’accordo- quest’oggi si è dimesso anche l’assessore alle Politiche sociali Stefania Di Stefano- potrebbe decidere il sindaco il da farsi.

Francesco Librizzi