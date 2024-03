San Giuseppe, via ai preparativi per la festa

Entrano nel vivo i preparativi per la “festa più bella di Sicilia” San Giuseppe, a Valguarnera, che quest’anno, per attirare un flusso maggiore di forestieri, avrà luogo domenica 17 marzo anziché il 19. Una festa quella del Patriarca, in cui fede, folklore e tradizione si fondano a vicenda.

Le tavolate

A fare da corollario la classica “cavalcata” di mezzogiorno che da anni rappresenta il punto cruciale della manifestazione nonché le classiche “Tavolate” piene di ogni ben di Dio, che quest’anno dovrebbero essere in tutto una decina. L’organizzazione sarà curata come sempre dalla Parrocchia diretta da don Enzo Ciulo e dal suo prezioso collaboratore Marco Rizzone che si avvarrà della fattiva collaborazione dell’associazione: “Patriarca, Folklore e Tradizione” presieduta da Calogero Scarpaci.

Il programma

L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Regione. Come al solito, ricco il programma. Come da tradizione la principale tavolata è quella allestita nei saloni della Chiesa a cura delle parrocchiane e potrà essere visitata la sera del 16 a partire dalle 20,30 così come quella allestita dall’amministrazione comunale che potrà essere visitata a partire dalle 18 presso il salone dell’aula consiliare. Altre tavolate, o per devozione o da chi ha ricevuto un miracolo o una grazia, saranno allestite presso abitazioni private.

I m’braculi

Ma la caratteristica della Festa sono i famosi “m’braculi” ovverossia cavalli bardati a festa che per tutto l’arco dei due giorni trasporteranno del grano al Patriarca in segno di grazia ricevuta. Ecco il programma: Come di consueto le celebrazioni avranno inizio il 10 marzo con la Novena; nel tardo pomeriggio di venerdì 15 antivigilia, ci sarà il pellegrinaggio con il quadro raffigurante la Sacra Famiglia accompagnato dalle confraternite, che partirà dalla cappella di San Giuseppe degli Abbandonati, per arrivare sino alla Parrocchia principale. Sabato 16 marzo, in scena i classici “m’braculi”, caratteristiche offerte di grano con i cavali bardati a festa da parte di devoti.

La processione

Domenica 17 marzo, processione della Sacra Famiglia che quest’anno sarà rappresentata da Govanni Cacciaguerra San Giuseppe, Alessio Bonifacio Gesù, Eleonora Bentivegna la Madonnina. A seguire la Messa solenne e subito dopo a mezzogiorno la classica “cavalcata”, un lunghissimo corteo di cavalli bardati a festa caricati di grano, con l'accompagnamento musicale. Il corteo partirà dalla scuola Mazzini. I festeggiamenti si concluderanno con la solenne processione del Santo Simulacro di San Giuseppe per le vie della città e lo spettacolo pirotecnico curato dalla parrocchia.

Rino Caltagirone