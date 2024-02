Agricoltori a Valguarnera, momenti di tensione in aula

Si sono verificati dei momenti di tensione nell’aula consiliare di Valguarnera dove ieri si è discusso delle problematiche del comparto agricolo.

L’intervento di Sammartino

Era presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, autore di un lungo intervento, per spiegare agli agricoltori ed agli allevatori, facenti parte del presidio del Dittaino, cosa la Regione intende fare per alleviare i problemi del settore.

I provvedimenti della Regione

Sammartino ha ricordato che, nei giorni scorsi, la Regione la Regione ha proclamato lo stato di crisi per la siccità e tra i provvedimenti individuati nella delibera di giunta ci sono la semplificazione delle procedure ed il sostegno delle spese per la transumanza, l’esonero dei pagamenti dei canoni di affitto delle superfici a pascolo pubblico per il 2024, contributi per l’acquisto di foraggi e approvvigionamento idrico.

“Ecco perché non sono andato nei presidi”

L’assessore all’Agricoltura ha spiegato le ragioni per cui ha deciso di non recarsi nei presidi: “Ho cercato di portare in aula delle proposte, provenienti dalle proteste. Non si è trattata di una mancanza di rispetto nei vostri confronti.

La protesta in aula

Quando l’assessore ha elencato i contributi, in particolare quelli per il foraggio, ci sono stati dei malumori in aula da parte di alcuni allevatori che hanno insistito anche dopo che Sammartino ha chiuso l’intervento. “Assessore, quando arrivano i soldi?” ha incalzato un manifestante. Un altro ha detto: “Quando un figlio ha un problema il padre deve risolverlo immediatamente: questo stiamo chiedendo”. “Dove dobbiamo comprare il foraggio? Mi dica lei assessore”. “Poi, quando arrivano questi soldi? Nel 2034, forse, ancora attendiamo quelli del 2012”.

La fine della seduta e le proteste

Gli animi si sono progressivamente scaldati fino a quando il presidente del Consiglio comunale di Valguarnera ha dichiarato conclusa la seduta. Una decisione che ha scatenato la reazione di molti agricoltori, che avrebbero voluto porre delle altre domande all’assessore.

Le reazioni

“Mi dispiace, e lo dico senza polemica ma con l’amarezza di chi ama visceralmente la propria terra, che nel momento in cui proprio gli agricoltori volevano continuare a sottoporre le loro domande all’Assessore Regionale l’assembla è stata frettolosamente chiusa, provocando la rabbia e l’amarezza di tanti agricoltori esasperati” ha scritto sui social il consigliere comunale di Valguarnera, Angelo Bruno.