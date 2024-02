Agricoltori, i sindaci, “garanzie da Sammartino”

Si è tenuto ieri l’incontro nell’aula consiliare di Valguarnera tra sindaci dell’Ennese, agricoltori e l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, per discutere della grave emergenza che affligge il comparto agricolo, in protesta da oltre un mese.

Draià, “rassicurazioni di Sammartino”

“L’assessore Sammartino ha fornito chiarimenti e rassicurazioni agli agricoltori presenti e ai sindaci quali rappresentanti del territorio. È stato un pomeriggio importante e io da Sindaco mi sento in dovere di ringraziare l’assessore Sammartino per la disponibilità e onestà nel rapportarsi con gli allevatori e agricoltori”.

Tensione in aula

” Non sono mancati i momenti di tensione ma alla fine l’assessore è riuscito a rassicurare i presenti” ha chiarito la sindaca di Valguarnera. Il presidente del Consiglio, Enrico Scozzarella, come riferiscono altri sindaci, ha chiuso la seduta, creando non poche polemiche.

Li Volsi, “accanto agli agricoltori”

“Assieme ai sindaci della provincia, degli agricoltori e produttori, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Sammartino a Valguarnera abbiamo proposto una serie di tematiche proposte dai presidi degli agricoltori di Dittaino e Valguarnera. L’assessore Sammartino ha fornito chiarimenti e rassicurazioni agli agricoltori presenti e ai sindaci quali rappresentanti del territorio. Continuiamo accanto agli agricoltori la battaglia per i diritti del comparto agricolo”