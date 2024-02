Agricoltori, tappa a Pergusa ed a Valguarnera

Domani sarà un’altra giornata intensa per gli agricoltori e gli allevatori ennesi che da un mese hanno allestito un presidio fisso al Dittaino.

I due appuntamenti

Una parte si recherà a Pergusa, dove si sono dati appuntamento con gli altri manifestanti siciliani, l’altra, invece, sarà a Valguarnera, accogliendo l’invito del sindaco di Valguarnera, Francesca Draià a partecipare ad un incontro nell’aula consiliare in cui, oltre a tutti i sindaci dell’Ennese, ci sarà soprattutto l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che esporrà le iniziative del Governo regionale per aiutare il comparto.

“Li abbiamo ascoltati”

Questa mattina i sindaci, che a loro volta erano stati invitati dai manifestanti, si sono recati al Dittaino per sentire le loro ragioni.

“Li abbiamo ascoltati – ha detto a ViviEnna il sindaco di Valguarnera, Francesca Draià – ed abbiamo avvertito tutto il loro dolore per una situazione davvero problematica. Quello che chiedono è un sostegno concreto per tutto il comparto, per questo domani, nell’aula consiliare, l’assessore all’Agricoltura farà il punto della situazione, illustrando i passi della Regione. Naturalmente, ci sono altre questioni di cui la competenza è esclusiva del Governo nazionale”.

Nelle ore scorse, la Regione siciliana ha proclamato lo stato di crisi a seguito dell’emergenza siccità.

Taglio Irpef agricola

Nel decreto Milleproroghe, la Camera, invece, ha approvato le proposte del Governo su cui aveva posto la fiducia. Nel provvedimento, è previsto il taglio dell’Irpef agricola: scatta la l’esenzione per i redditi agrari e dominicali fino a 10.000 euro e si riduce del 50% l’importo da pagare per quelli tra i 10.000 e i 15.000 euro. Slitta di sei mesi, fino al 30 giugno, l’obbligo di assicurare i trattori se non vanno in strada.