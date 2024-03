Muore a Catania giovane di Agira, lutto cittadino

Il sindaco di Agira, Maria Greco, ha proclamato il lutto cittadino a seguito della morte di un giovane, Salvo Casullo, deceduto nelle ore scorse a Catania, in circostanze non ancora chiarite.

Il decesso del ragazzo

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, studente nella città etnea, sarebbe stato trovato senza vita in un immobile e quando sono arrivati i primi soccorritori per lui non c’era più nulla da fare.

Comunità sotto shock

Gli inquirenti chiariranno meglio le modalità del suo decesso ma la comunità di Agira è sotto shock, essendo la stessa vittima, così come la sua famiglia, molto nota nel centro ennese.

Nel suo provvedimento, il sindaco ha spiegato che “la proclamazione del lutto cittadino” sarà proclamato “per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali fino alla conclusione della cerimonia funebre”. I funerali sono in mattinata, alle 10,30 nella chiesa Reale Abbazia.