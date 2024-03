Oasi di Troina, assunti 12 infermieri

Dodici infermieri hanno firmato oggi all’IRCCS Oasi di Troina i contratti di lavoro individuale a tempo indeterminato, segnando un importante traguardo ottenuto a seguito di un regolare concorso pubblico indetto dall’IRCCS Oasi di Troina il 29 marzo dello scorso anno.

La graduatoria

Le procedure concorsuali sono state completate in questi giorni con la formulazione della graduatoria di merito. La firma dei contratti a tempo indeterminato non solo garantisce maggiore stabilità economica agli infermieri, ma riconosce anche il loro valore all’interno della struttura, considerando che molti di loro già prestavano servizio presso l’IRCCS di Troina. Inoltre, la firma di questi ulteriori contratti aggiunge un importante tassello nell’ambito delle azioni di potenziamento in termini di risorse umane in ambito sanitario a cura della direzione generale dell’Istituto, guidata da Arturo Caranna.

Le parole del direttore generale

Desidero augurare buon lavoro a questi dodici infermieri – ha dichiarato il Dg Caranna – che oggi raggiungono questo importante traguardo lavorativo, riconoscendo il loro impegno e la loro professionalità. Il nostro lavoro per consolidare questa eccellenza siciliana nell’area della disabilità continua. Stiamo attuando ulteriori azioni per costruire una realtà sempre più solida e duratura per la sanità siciliana e per offrire sempre più qualificati servizi alla nostra speciale utenza

Alla firma dei contratti era presente anche la dottoressa Irene Chiavetta, responsabile dell’Ufficio delle Risorse Umane dell’Istituto..