Oasi di Troina, padre Pitronaci eletto presidente

Don Michele Pitronaci (78 anni) di Cerami è il nuovo presidente dell’Associazione Oasi Maria SS di Troina

onlus. E’ stato eletto dall’assemblea dei 16 aderenti all’Associazione come previsto dall’art. 8 dello Statuto

Corsa a 2

Anche se non si può parlare di competizione tra candidati alla presidenza, l’assemblea ha dovuto scegliere tra due preti: don Pitronaci di Cerami e don Cirino Versaci (54 anni) di Sant’Agata di Militello, entrambi aderenti all’associazione.

Chi è il neo presidente

Don Pitronaci è stato parroco della Cattedrale San Nicolò, assieme a don Santo Paternò, e della chiesa SS Salvatore di Nicosia e dopo per molti anni, prima di andarsene in pensione, lo è stato della Chiesa Madre Sant’Ambrogio di Cerami. Non ci sono altri preti tra gli aderenti all’associazione.

Scelta prevedibile

Che la scelta da fare fosse stata tra loro due, era prevedibile. Basta leggere l’articolo 1 dello Statuto che

definisce Oasi Maria SS “associazione laicale con fini di culto e religione, di assistenza e di solidarietà”. Alla

fine ha scelto don Pitronaci, che è stato più presente nella vita dell’Oasi più di quanto lo sia stato don

Versaci, non foss’altro per ragioni geografiche. Cerami, dove don Pitronaci vive è a 10 di km da Troina,

mentre Sant’Agata di Militello è lontana di 72 km. Diverse sono anche le diocesi di appartenenza: Nicosia e Patti. E’ realistico pensare che queste due circostanze abbiano orientato la scelta degli aderenti su don

Pitronaci. Tutti e 16 gli aderenti all’associazione sono dei cattolici osservanti. Non è peregrinare la

congettura che abbiano voluto sentire il vescovo della diocesi di Nicosia, Giuseppe Schillaci, prima di

prendere la decisione su chi nominare presidente dell’associazione Oasi Maria SS onlus.

Ipotesi di soluzione di transizione

Quando nel 2017, subito dopo la morte di padre Luigi Ferlauto, fu eletto presidente don Silvio Rotondo, si pensava che la questione della successione al fondatore dell’Oasi Maria SS fosse stata risolta, almeno in apparenza. Con le dimissioni di Rotondo, si è riproposta. La nomina di Pitronaci ha molti tratti che la fanno somigliare ad una soluzione di transizione. Per molti anni ancora, fino a quando non si affievolirà il ricordo di Ferlauto, chiunque verrà eletto presidente dell’Oasi Maria SS non potrà sottrarsi al confronto con il suo fondatore, che l’ha diretta con mano ferma dal 1953 fino al 2017. Di Ferlauto e delle sue ragguardevoli realizzazioni non è stata ancora fatta un’oggettiva ricostruzione storica. Manca una valutazione equilibrata, che è una cosa diversa dal panegirico e dalla denigrazione. Per dirigere una struttura complessa e di grandi dimensioni, occorrono carisma e visione del futuro che Ferlauto possedeva e chi lo sostituisce dovrebbe avere per riuscire nella non facile impresa.

Silvano Privitera