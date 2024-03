Pd Enna, ecco il nuovo esecutivo, “siamo in campo”

Il segretario cittadino del Pd di Enna, Giuseppe Seminara, in occasione del coordinamento cittadino, tenutosi nei locali del circolo Milena Rutella, ha presentato il nuovo esecutivo ed esposto la linea politica nel capoluogo.

La squadra del segretario Seminara

Questa è la squadra nominata dal segretario cittadino: Davide Capizzi, responsabile Oorganizzazione; Greta Di Dio, Comunicazione e Ppolitiche sociali; Giuseppe Perri, Territorio, Infrastrutture ed Ambiente; Tiziana Campisi, Viabilità, Mobilità e Pianificazione urbana; Manuel Cutaia, Lavoro, Commercio ed Attività produttive; Ambra Turco, Enti locali; infine, vi partecipano M. Russo, in quanto segretario dei Giovani Democratici, e P. Spampinato, segretario del circolo PD di Enna Alta.

I temi della città

Nel corso dell’incontro, a cui ha preso parte la deputata nazionale del Pd, Maria Stefania Marino e del gruppo consiliare del Partito democratico, sono stati affrontati i temi più caldi ad Enna, tra cui sanità, agricoltura, lavoro, rifiuti, cultura.

Assemblee tematiche

“L’idea è di promuovere – si legge in una nota del Pd – delle assemblee tematiche aperte, aperte al confronto con la cittadinanza. In particolare, si è pure discusso della vicenda rifiuti: Cappa ha illustrato le azioni in consiglio e il PD ha ribadito la sua volontà, dinnanzi alle scelte della Giunta (che ha modificato lo statuto, con possibile rischio per la società servizi), di mettersi al lavoro per garantire il servizio ed i lavoratori”.

Seminara, “presto la nostra azione politica”

“Voglio ringraziare tutti i membri del nuovo esecutivo” dichiara il segretario, Seminara “per aver messo a disposizione del Partito la loro qualità umana e professionale che sicuramente saranno indispensabili per la nostra attività politica. Da adesso siamo in campo per la nostra città: il percorso è aperto al contributo di tutti e presto metteremo in campo la nostra azione politica, in coerenza con le nostre idee e nell’interesse della collettività”