Nicosia, già 7 medici in ospedale, uno arriverà a Leonforte

Ha preso servizio sabato Federico Cardone, cardiologo quarantaduenne italo-argentino. Il dottor Cardone, assunto a tempo determinato, lavorerà, come anticipato nei giorni scorsi da ViviEnna, nella UOC Unità Coronarica dell’ospedale Carlo Basilotta di Nicosia, dove metterà a frutto l’esperienza maturata negli ultimi 10 anni, come membro dello staff medico e coordinatore dei reparti di Unità Coronarica di alcuni grandi ospedali di Buenos Aires.

La firma del contratto

Il direttore dell’UTIC, Salvatore Artale, che ha accompagnato Cardone in direzione per la firma, esprime grande soddisfazione per questa assunzione presso il reparto da lui diretto nel Basilotta, strategico e fondamentale per l’area nord della provincia di Enna. Ad accompagnare Cardone ad Enna anche la moglie, la psicologa Antonella Tagliapietra Fabio Bruno, presidente del Movimento per la Difesa dei Territori (MDT) di Nicosia, l’associazione che si sta impegnando nel reperimento e nell’inserimento dei medici latino-americani negli ospedali dell’Asp di Enna.

Prossima assunzione al Branciforte

Ad oggi sono 7 i nuovi medici assunti nel presidio di Nicosia, un’assunzione è prossima al Ferro Branciforte di Leonforte e altri medici latino-americani sono in arrivo per gli ospedali dell’ASP. Bruno esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti e sottolinea l’importanza di questa collaborazione con la Direzione Strategica e l’Ufficio delle Risorse Umane dell’Azienda. La Direzione Strategica informa che è stata fatta alla Regione “… la richiesta di medici per tutti gli altri Ospedali, al fine di poterli dotare tutti dell’organico per fornire adeguata assistenza ai pazienti in tutto il territorio provinciale”.