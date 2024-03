Traffico di droga tra studenti, minore arrestato

Gli agenti della Squadra mobile di Enna e del commissariato di Nicosia hanno tratto in arresto un minorenne accusato di traffico di droga.

La cessione vicino ad una scuola di Nicosia

Gli investigatori, nel corso di un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in prossimità di un istituto scolastico hanno notato dei movimenti sospetti tra alcuni giovani: era in corso una cessione di un pacchetto.Ipotizzando che si stesse consumando una compravendita di droga, i poliziotti hanno perquisiti i due giovani per poi recarsi nelle loro abitazioni.

Le perquisizioni

Il giovane che aveva ricevuto il pacchetto è stato trovato in possesso di due involucri contenenti circa 22 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione nel suo appartamento mentre in quella del ragazzo che aveva ceduto la sostanza, il minorenne, sono stati scovati circa 30 grammi di erba ed un bilancino di precisione.

L’arresto del minore

Il minorenne è stato accompagnato negli uffici Commissariato ed è stato tratto in arresto; come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Avviso orale del questore

“In virtù della rilevanza dei fatti e della pericolosità del soggetto il Questore della provincia di Enna ha emesso nei confronti del giovane un Avviso Orale, prima ipotesi di applicazione della misura nei confronti di un minorenne, in ossequio a quanto previsto dal nuovo decreto cosiddetto Caivano” spiegano dalla Questura di Enna.