Venerdì santo, bus navetta gratis e stop a vendita alcolici

L’amministrazione comunale di Enna, in concomitanza del Venerdì Santo, ha previsto di istituire un servizio di trasporto gratuito con i bus navetta.

Le cinque navette

Il servizio sarà garantito dalle 16:00 alle 2:00

Navetta 1: Piazza Europa – Via dello Stadio- Via Pergusa – parcheggio Pisciotto – Piazza Alessi e viceversa

Navetta 2: parcheggio Pisciotto – Piazza Matteotti (Balata) – parcheggio Pisciotto

Navetta 3: ospedale- terminal bus Enna bassa – Via pergusa – parcheggio Pisciotto e viceversa

Navetta 4: ferrante – Università – Santa Lucia – Scifitello- Monte Cantina – Via dello Stadio- Piazza Europa – Via IV novembre – Piazza Europa – Via dello stadio – monte cantina – parcheggio Pisciotto – scifitello – terminal bus Enna bassa – Ferrante

Navetta 5: Pergusa (piazzale ufficio postale) – ospedale – terminal bus Enna bassa – Via pergusa – nuovo parcheggio Pisciotto e viceversa.

Con conseguente sospensione dei servizi urbani di base delle ore pomeridiane

Ordinanza contro vendita di alcolici

Contestualmente, l’amministrazione, sempre nella giornata del Venerdì Santo, ha emesso una ordinanza che dispone il divieto “di vendita di bevande alcoliche e di altre bevande in bottiglie di vetro e/o lattine anche in tutti i distributori automatici all’interno della Città dalle ore 15.00 alle ore 24.00”