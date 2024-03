Stazione deserta e passeggeri smarriti, “li ho portati io a Enna”

E’ vero, c’è lo sciopero dei treni, su scala nazionale che si concluderà alle 21 del 24 marzo ed indetto dal personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, ma alla stazione di Enna manca davvero di tutto soprattutto il terminal per il collegamento con la città.

La denuncia di Greco

A raccontare questa surreale Domenica delle Palme è il consigliere comunale del Pd di Enna, Marco Greco, neo segretario dei Giovani democratici, che si è recato in stazione, scoprendo che “non c’è nessuno, né per chiedere informazioni né per chiedere un rimborso”.

La beffa per i viaggiatori

I passeggeri che, in qualche modo, hanno raggiunto la stazione di Enna si sono trovati nella condizione di non avere alcuna informazione su come raggiungere il centro.

Terminal lontano 7 km

“Certo, il terminal dista circa 7 km e la strada non è affatto agevole” dice a ViviEnna il segretario regionale dei Giovani democratici.

“Oltre al danno, la beffa: i passeggeri che si trovano in stazione non sanno come raggiungere il centro abitato per poter prendere un mezzo alternativo al treno perché la Stazione è e rimane completamente scollegata dalla città” aggiunge l’esponente politico del Pd.

“Li ho accompagnati io”

Greco racconta, sulla sua pagina social, di aver provveduto personalmente ad accompagnare i viaggiatori. “Mi sono offerto di accompagnarli ad Enna bassa ma mi sono chiesto: se non ci fossi stato io cosa avrebbero fatto? E ancora, quanti turisti che volevano raggiungere Enna in occasione dell’inizio della Settimana Santa sono rimasti bloccati da questo disservizio? Quanti studenti fuorisede (come me e la mia ragazza) domani perderanno le prime ore di lezione perché impossibilitati a raggiungere Catania e Palermo?”