Troina, gli alunni della Don Bosco in Slovenia

Per una settimana, dal 13 al 20 marzo, 15 studenti dell’Istituto onnicomprensivo “Don Bosco- Ettore Majorana” di Troina sono stati a Koper, una città della Slovenia, nell’ambito del progetto di mobilità Erasmus+KA1 finanziato con i fondi europei per il triennio 2024-2027.

Il confronto tra culture diverse

Con loro, ad accompagnarli, c’erano i docenti Maria Concetta Marrali e Giuseppa Ragusa. Studenti e docenti sono stati ospiti della scuola di secondo grado SEPS di Koper dove assieme agli studenti sloveni hanno seguito le stesse lezioni. Hanno socializzato con i loro coetanei di Koper in un ambiente interculturale europeo. Per capirsi e comunicare, studenti sloveni e studenti siciliani del “Don Bosco- Ettore Majorana” parlavano in inglese. E’ stata un’occasione per conoscere usi e costumi di un altro paese diverso dal nostro e per riflettere sui valori europei, che li accomuna.

La visita nelle città slovene

Durante la loro permanenza a Koper, il gruppo di studenti troinesi ha visitato altre città slovene. Sono stati a Lubiana, città ecologica, capitale della Slovenia, Pirano e alle grotte di Postumia. Città slovene che condividono, per vicinanza geografica, molte vicende storiche con le città italiane di Trieste e Venezia, che gli studenti hanno visitato nell’ambito di questo progetto Erasmus.

Sloveni a Troina

Da questa loro esperienza culturale e formativa, di cui sono molto contenti di averla vissuta, gli studenti hanno fatto nascere un blog. La loro esperienza non si ferma qui. Dal 6 al 13 maggio, sarà la scuola secondaria di secondo grado Ettore Majorana ad ospitare un gruppo di studenti sloveni della scuola SEPS di Koper.

Silvano Privitera