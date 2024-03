Disabili gravissimi, Asp eroga oltre 524 mila euro

La Direzione dell’Asp di Enna ha deliberato l’erogazione dell’assegno di cura relativo al mese di marzo 2024 ai soggetti aventi diritto rientranti nella fascia dei disabili gravissimi come previsto dalla normativa.

Sono 454 i beneficiari

La somma complessiva erogata per il mese corrente ammonta a 524.280 euro per 454 beneficiari residenti nei comuni di riferimento dei quattro Distretti Sanitari.

Le risorse dell’Asp

L’azienda, pertanto, ha scelto di anticipare la somma da erogare ai beneficiari “grazie alle economie sufficienti sul proprio fondo per la disabilità, in attesa del trasferimento economico dell’importo da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali” spiegano dall’Asp di Enna.

Il fondo regionale

Il fondo Regionale per la Disabilità è stato istituito dalla legge regionale n. 4 del 2017. Gli assegni di cura sono erogati ai disabili gravissimi riconosciuti e valutati dall’Azienda in possesso della documentazione conforme alle disposizioni assessoriali.

Chi sono i disabili gravissimi

I disabili gravissimi sono persone che vivono con condizioni di disabilità estremamente serie, le quali richiedono un’intensa assistenza continua a causa di una riduzione significativa o totale della propria autonomia personale nelle attività di vita quotidiana. Spesso, queste situazioni sono permanenti e necessitano di un sostegno costante per le cure personali e per il mantenimento di una qualità di vita accettabile.

Le norme

La definizione e i criteri specifici per essere classificati come “disabili gravissimi” possono variare in base alle disposizioni legislative e regolamentari regionali o nazionali. Secondo la legislazione pertinente al contesto citato, ovvero la legge regionale n. 4 del 2017, ci sono protocolli di valutazione che l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) adotta per riconoscere i soggetti aventi diritto a tali sostegni finanziari e assistenziali.