Bufera nella giunta a Enna, Mpa e IV pronti a lasciare

Si sarebbero fatti tesi i rapporti tra il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ed il Mpa i cui assessori avrebbero già fatto sapere di essere pronti a rassegnare le dimissioni. Oltre a Walter Cardaci, Gaetano Catalano, Francesco Di Venti, ci sarebbe anche la vicesindaco, Ornella Romano ma il mal di pancia li avrebbe anche Italia Viva, da qui l’ipotesi di uscita anche di Francesco Alloro.

Le ipotesi della rottura

Tra le ipotesi della rottura ci sarebbe un programmato rimpasto nella giunta di Dipietro e secondo alcune fonti politiche il sindaco ed i suoi più stretti collaboratori avrebbero immaginato un cambio di 4 assessori, di cui 2 del Mpa ed uno di Italia Viva.

La mossa per FdI

Chi sarebbe in lizza per entrare sarebbero Palermo e Scillia, quest’ultimo di Fratelli d’Italia, il cui approdo consentire a FdI con Dante Ferrari di entrare in Consiglio comunale.

La mossa delle dimissioni di Fiammetta

Uno scenario che non sarebbe affatto gradito dal Mpa e forse le dimissioni della vicepresidente del Consiglio, Naomi Fiammetta, suonerebbero come un segnale forte nei confronti del sindaco Dipietro per indurlo a più miti consigli.