Anusca, giornata di studi a Calascibetta

Si è svolta nell’auditorium “Contoli-Di Dio” la giornata di studi organizzata dall’Associazione nazionale ufficiali dello stato civile a anagrafe (Anusca) in collaborazione con il comune di Calascibetta e il comitato provinciale dell’Anusca di Enna.

I temi

Le tematiche al centro della giornata di studi sono state le regole del procedimento amministrativo in anagrafe e nello stato civile. Su queste tematiche ha svolto la relazione introduttiva Liliana Palmieri, esperta dell’Anusca.

Il presidente Lombardo

Totuccio Lombardo, presidente del comitato provinciale Anusca, ha detto che è stata un’occasione importante per approfondire aspetti del lavoro degli ufficiali di anagrafe e stato civile dei comuni dall’avvio alla conclusione del procedimento quali: la comunicazione dell’avvio e della conclusione del procedimento, l’annullamento di atti in autotutela, il rifiuto di un adempimento nello stato civile, il preavviso di annullamento in anagrafe e il preavviso di rigetto nello stato civile. Alla giornata di formazione hanno partecipato gli impiegati degli uffici anagrafe e stato civile dei comuni della provincia di Enna e di comuni di altre province.

Silvano Privitera