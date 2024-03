Caso a Calascibetta, tolta delega alla Cultura a Speciale

Spodestata, in qualche modo, dall’assessorato alla Cultura del Comune di Calascibetta, quello che, Maria Rita Speciale, ha portato avanti in passato ottenendo importanti risultati.

La decisione del sindaco

Nella rotazione assessoriale, forse, è stata affrettata la decisione del sindaco, Piero Capizzi, di assegnare anche la delega alla Cultura al neo assessore Daniele La Paglia. Nulla in contrario o da obiettare sulla figura di La Paglia, ma la delega alla Cultura, soprattutto per l’impegno profuso dalla collega, “poteva rimanere- come sostengono anche diversi cittadini-nelle mani della Speciale”.

Il lavoro sui Borghi d’Italia

Tanta fatica per fare entrare il piccolo comune xibetano a far parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Ha dato un importante contributo affinchè la “Sagra della Salsiccia”, in programma il primo sabato di settembre, ottenesse il marchio di “Sagra di qualità”.

Le altre iniziative

A Maria Rita si deve, in parte, anche lo sforzo in occasione dell’organizzazione del “Presepe Vivente” e di altri progetti culturali. Presidente provinciale della Pro Loco, in questa vicenda tiene bocca cucita, ma chi la conosce bene dice che abbia accettato in silenzio la decisione del sindaco, il quale, in cambio, le ha concesso anche la delega alla “Politiche sociale”, l’unica importante che le mancava nell’arco della sua attività politica. Chissà se adesso il neo assessore La Paglia sarà altrettanto “speciale”.

Francesco Librizzi