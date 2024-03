Staffetta a Calascibetta, Lo Vetri assessore, tra 2 anni Bongiorno

Con la nomina ad assessore ai Lavori Pubblici di Calascibetta di Francesco Lo Vetri, che rivestirà anche il ruolo di consigliere comunale, torna la serenità in seno all’amministrazione comunale. O almeno sembrerebbe così. Lo Vetri, che dovrà portare avanti l’assessorato più importante, sostituisce Stefania Di Stefano, che attualmente rimarrà fuori dai giochi politici.

La rotazione

La rotazione assessoriale, dunque, si è conclusa, ma, prima di trovare la quadra, le polemiche non sono mancate. Di fatti, la poltrona della Di Stefano era ambita sia da Lo Vetri sia da Carmen Bongiorno. Tra i due, per oltre un mese, nessuno ha voluto fare un passo indietro. Sino a quando non ha girato voce- dicono i bene informati- che il sindaco stava per nominare una persona esterna.

L’accordo

Così, la scorsa settimana, l’accordo è stato trovato: Francesco Lo Vetri e Carmen Bongiorno si spartiranno gli ultimi due anni e mezzo di legislatura. Ad iniziare il nuovo percorso politico- dicono sia stata scelta di comune accordo- è toccato a Lo Vetri. Nella rotazione assessoriale erano anche previste le dimissioni di Mario Colina (adesso andrà a ricoprire il ruolo di consigliere comunale.

Francesco Librizzi