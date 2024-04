Controlli sulla raccolta differenziata, a Caltanissetta ancora troppe irregolarità

Ispezione dei sacchetti e dei contenitori, Dusty comunica alla cittadinanza i dati del report della Polizia municipale (25-30 marzo)

Proseguono senza sosta i controlli sulla raccolta differenziata nel Comune di Caltanissetta: tra il 25 e il 30 marzo, gli agenti della Polizia municipale hanno ispezionato sacchetti e contenitori in collaborazione con gli operatori della Dusty rilevando irregolarità in 60 controlli su 62 totali. Risultati deludenti quelli che emergono dal monitoraggio di cui Dusty dà conto alla cittadinanza nissena e che impongono un ulteriore sforzo nella direzione di una corretta differenziazione dei rifiuti, non più rinviabile.

Le verifiche hanno riguardato: Via Michelangelo, Viale Amedeo, Via Piccola Conceria, Scalinata Duca degli Abruzzi, Via Fatebenefratelli, Via Medaglie d’Oro, Via Dante Alighieri, Via Barone Lanzirotti, Via XX Settembre, Via Cavour, Vicolo Assennato, Via Crispi, Via Scoto, Via Re d’Italia, Via Rampello, Via Polizzi, Piazza Santa Flavia e Viale Amedeo, Via Rochester, Via Colasberna, Vicolo Amorelli, Via Marrocco, Via S. Calogero, Via Ajala, Via B. Gaetani, Via Signore della Città, Via M. Calafato, Via San Francesco, Via San Nicolò, Via Largo Vallone Angeli, Via Santa Domenica, Via Saccarella, Via Villalba, Via Roma, Via Ragusa, Via Mazzini, Via Suterese e Via Mario Gori.