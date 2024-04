Incidente allo svincolo di Enna, riaperta la A19

E’ stato riaperto il tratto della A19, in prossimità dello svincolo di Enna, chiuso a causa dell’incidente stradale avvenuto stamane. Il personale dell’Anas ha provveduto a rimuovere tutti i detriti presenti che erano sulla strada e così è stato dato il via libera per l’apertura.

Cosa è accaduto

Un camion, per cause che sono al vaglio della Polizia stradale, si è ribaltato su un fianco perdendo tutto il carico: trasportava ortaggi. Il conducente è stato soccorso dai vigili del fuoco ma le sue condizioni non sono apparse gravi, in ogni caso è stato accompagnato in ospedale per degli accertamenti. Stando ad alcune fonti investigative, non corre pericoli di vita, è entrato al Pronto soccorso in codice giallo.

I disagi

Tantissimi i disagi per gli automobilisti: chi proveniva da Catania è stato costretto ad entrare allo svincolo di Enna per poi prendere Villarosa al fine di ritornare sulla A19 per proseguire verso Palermo.