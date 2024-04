Svincolo di Enna, camion si ribalta, A19 chiusa

Un camion che trasportava un carico di frutta si è ribaltato su un fianco mentre stava percorrendo la A19 in direzione di Palermo, all’altezza dello svincolo di Enna.

Le indagini sulle cause dell’incidente

Un incidente stradale di cui si stanno occupando gli agenti della Polizia stradale, che hanno avviato le indagini per determinarne le cause, mentre i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna hanno prestato soccorso al conducente del Tir, rimasto ferito.

Ferito in ospedale

L’uomo è stato condotto in ospedale ma le sue condizioni non destano molte preoccupazioni. La circolazione è andata in tilt, per consentire agli inquirenti di compiere i rilievi e poi contestualmente rimuovere il camion dalla carreggiata, il tratto della A19 è stata chiusa temporaneamente al traffico.