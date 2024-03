A19, rampe chiuse a Enna, segnali poco chiari, tanti a sbagliare

Da lunedì 4 marzo sono cambiate le modalità di ingresso ed uscita da Enna: fino al 31 maggio saranno chiuse le rampe da Enna verso Palermo ed in uscita dalla A19 da Catania verso Enna.

Si perdono in tanti perfino gli ennesi

La novità non è stata assimilata da tutti, perfino a diversi ennesi è capitato di sbagliare, soprattutto provenendo da Catania, così da costringerli a compiere un percorso lunghissimo che incide sulle tasche, perché si percorrono più chilometri che, inevitabilmente, porta a consumare carburante, e sul lavoro, in quanto il rischio di saltare appuntamenti importanti è alto.

“Segnali poco chiari”

Il problema, sollevato da coloro che spesso percorrono la Palermo-Catania sono i segnali. “Non è che non ci sono – racconta a ViviEnna un imprenditore ennese – sono minimalisti, direi quasi impercettibili soprattutto per coloro che da Catania intendono recarsi ad Enna”.

Disagi per i turisti per la Settimana Santa

“Lasciamo stare gli ennesi che, in teoria, sono sufficientemente informati, il mio pensiero va per i turisti o per le altre persone che devono raggiungere la nostra città per motivi di lavoro” spiega l’imprenditore, che aggiunge: “Siamo in piena Settimana Santa, per cui sono tante le persone che non vogliono perdersi gli appuntamenti ad Enna. Bisogna pensare anche a questo, altrimenti è inutile parlare di turismo”.

L’Odissea

Lo stesso imprenditore, con tono auto ironico, ha deciso di raccontare sui social la sua esperienza sulla Palermo-Catania.

“Sono rientrato da Catania – racconta l’imprenditore ennese – in auto e controllando lo stato di avanzamento lavori di FFSS (da buon anziano) mi distraggo e non esco a Mulinello (e qui inizia il Primo 1 novembre). Vabbè, penso, esco a Ferrarelle, ma trovo chiuso (Secondo 1 novembre). Dai , giro dallo svincolo di Caltanissetta, torno indietro ed esco a Ferrarelle direzione Catania , ma il mio consulente autostrade Davide Cameli mi dice che anche dall’altro lato Ferrarelle è chiusa (Terzo 1 novembre). Sono stato costretto a fare il giro da Capodarso (Quarto 1 novembre)”.

I percorsi fino al 31 maggio

Per chi proviene da Catania ed intende recarsi ad Enna ha la possibilità di utilizzare gli svincoli di Dittaino o Mulinello e seguire le indicazioni percorrendo la Statale 192 mentre da Palermo uscita regolare allo svincolo di Enna.

In uscita da Enna per raggiungere Palermo si potrà accedere alla A19 dallo svincolo di Caltanissetta o da Ferrerelle.