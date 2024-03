A19, caos svincoli Enna, “ecco come entrare e uscire”

La chiusura delle rampe dello svincolo da Enna verso Palermo e in uscita dall’A19 da Catania verso Enna in vigore dal 4 marzo e fino al 31 maggio prossimo, come disposto dall’Anas, sta mandando in tilt gli automobilisti.

Automobilisti disorientati

Numerose le proteste di chi appare disorientato con i nuovi percorsi, soprattutto in vista della settimana pasquale che porterà ad Enna numerosissime persone, tra ennesi residenti in altre zone dell’Italia o della stessa Sicilia, e turisti.

La Settimana santa

Del resto, la Settimana santa ad Enna è uno degli eventi religiosi più noti e sono in tanti che non vogliono perderselo, immergendosi nei riti che solo in questo fazzoletto dell’isola sanno offrire.

La mappa per non perdersi

E così anche il Comune di Enna si è preoccupato ed alla fine ha deciso di dedicare un post sulla sua pagina social per spiegare come entrare ed uscire da Enna dall’autostrada A19. E’ stata elaborata una mappa che gli utenti potranno consultare.

Le entrate ad Enna dalla A19

Per raggiungere Enna da Catania le ultime uscite utili sono: Dittaino e Mulinello mentre da Palermo uscita regolare allo svincolo di Enna.

Le uscite da Enna

In uscita da Enna per raggiungere Palermo si potrà accedere alla A19 dallo svincolo di Caltanissetta o da quello di Ferrarelle.