A19, Longi, “svincolo Ferrarelle non può essere usato”

“Lo svincolo autostradale Ferrarelle in ingresso da Palermo, che sostituisce l’uscita sulla A19 per Enna, come spiegato precedentemente da Anas, in occasione dell’incontro sulla viabilità locale, svolto in Prefettura non può essere utilizzato per problemi tecnici, ad oggi non superabili”. Lo afferma la parlamentare nazionale di FdI Eliana Longi, componente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei Deputati.

Le condizioni

Secondo la parlamentare nazionale, “le condizioni critiche del ponte non ci lasciano la serenità per poter chiedere l’ulteriore proroga della chiusura e della demolizione a garanzia dell’incolumità di cose e persone. L’inizio immediato dei lavori prevederà la definitiva conclusione dei cantieri prima della prossima stagione invernale: sto personalmente seguendo la vicenda tramite periodici confronti con Anas e con le istituzioni locali”.

La sicurezza

“Per noi assolutamente prioritaria e la sicurezza dei cittadini, oltre che la ricerca di necessarie soluzioni alternative per una migliore viabilità, come indicato da Anas. Ringrazio il Commissario On. Schifani, i sub Commissari e Anas per aver messo in campo tutto le azioni necessarie per garantire gli automobilisti e il completamento dell’opera in tempi certi e celeri”, conclude la parlamentare ennese