Pnrr, avvocato ennese consulente della Regione

E’ l’avvocato Sinuhe Curcuraci, presidente della Camera penale di Enna, il consulente scelto dall’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò. Il professionista si occuperà dell’attuazione e della programmazione del Pnrr, nonché di altre e di altre questioni concernenti piani europei.

“Massimo impegno”

Curcuraci, nel ringraziare l’assessore Aricò per la fiducia, ha assicurato “il massimo impegno al fine di fornire un valido supporto nella trattazione delle tematiche assegnate, in considerazione che la programmazione dei fondi Pnrr e più in generale extraregionale rappresenta un aspetto importante delle attività svolte dall’assessorato in favore del territorio siciliano”