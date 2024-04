Rimpasto, SE, “fine del centro in salsa ennese”

Il rimpasto lampo dell’amministrazione Dipietro è bocciato senza appello dai due esponenti di Siamo Enna, Giuseppe Trovato e Serafino Torregrossa.

Nell’amministrazione del sindaco è entrata un’altra esponente di Siamo Enna, Rosalinda Campanile, che, già da parecchie settimane, si era avvicinata politicamente a Dipietro.

Il sindaco Dipietro ha completato l’opera frantumando anche quella sorta di “centro” in salsa ennese e targato Italia Viva – MPA, durato sostanzialmente quanto un parto: 9 mesi” tagliano corto i due esponenti di SE.

L’affondo di Trovato e Torregrossa

Per Trovato e Torregrossa, con il rimpasto di oggi, si pone fine ad una “un’esperienza politica nata in modo visionario, di una squadra che aveva prodotto buoni risultati e che, per tale ragione, aveva ricevuto un tributo elettorale straordinario, che si è del tutto smarrita per lo più per l’egoismo, la spregiudicatezza e la sete di potere di alcuni personaggi che farebbero bene a mettersi da parte ed a ritirarsi a vita privata”.

Sindaco ha perso 10 consiglieri

I due consiglieri di Siamo Enna, nell’analizzare il percorso politico intrapreso dal sindaco, ritengono che sia fallimentare ed a testimoniarlo sarebbero i 10 consiglieri persi.

“Preso dalla smania di battere record, avrà deciso – dicono Trovato e Torregrossa – probabilmente di puntare obiettivi da guinnes dei primati, e ad occhio e croce crediamo ci sia riuscito: dall’inizio di questa consiliatura, infatti, con una costanza ed una perseveranza che ricorderebbero – se non fosse per il risultato – la tartaruga di Esopo nella famosa corsa contro la lepre, ha inanellato una serie di svarioni così clamorosa da fargli perdere il sostegno di ben 10 consiglieri comunali”.

In giunta i licenziati di Dipietro

Trovato e Torregrossa accendono i riflettori sui ritorni, in particolare quelli della Campanile, con cui evidentemente, sono separati in casa, e poi di Scillia e Palermo.

“Ora, al di là del fatto che vi è una – dicono Trovato e Torregrossa – prima palese contraddizione tra il vantarsi di alcuni successi amministrativi e l’esigenza – ribadita per l’ennesima volta – di rilanciare l’azione amministrativa, non può non notarsi come questo rilancio dovrebbe passare dal ripescaggio di un paio di assessori (Campanile e Scillia, proprio loro, ancora loro…) licenziati 9 mesi fa perchè evidentemente non erano risultati adeguati agli occhi di chi oggi li rinomina, e da una terza assessora (Palermo) che faceva parte dell’Amministrazione durante la prima sindacatura Dipietro (con le stesse deleghe di oggi) e che era così ben integrata con il resto della squadra da essersi prima dimessa e poi candidata tra le fila del principale avversario di Dipietro”