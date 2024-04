Comune Enna, in Consiglio entrano Nicosia e Ferrari

La nomina ad assessori di Rosalinda Campanile e Biagio Scillia ha avuto un altro effetto politico, culminato con le loro dimissioni da consiglieri comunali.

I neo consiglieri

Al loro posto, entreranno, rispettivamente Maria Nicosia e Dante Ferrari. Si insedieranno in occasione del prossimo Consiglio comunale ed in merito alla loro posizione, entrambi si schiereranno al sostegno dell’amministrazione del sindaco Dipietro, che, comunque, allo stato, dispone di una pattuglia di 8 consiglieri contro i 16 dell’opposizione.

Il ruolo di Ferrari in FdI

Significativo, dal punto di vista politico, l’approdo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale con Ferrari, che, in occasione del recente congresso provinciale, culminato con l’elezione a presidente del sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, è stato chiamato a far parte dell’esecutivo provinciale, insieme alla parlamentare nazionale Eliana Longi.

Il peso dei meloniani

Peraltro, quest’ultima, poche ore dopo il rimpasto in giunta, causato dalle fragorose dimissioni dei 4 assessori del Mpa e di Alloro, che ha lasciato Italia Viva, ha salutato con enfasi la nuova amministrazione. Del resto, l’ingresso di Scillia nella squadra di Dipietro da una parte ed il conseguente approdo di Ferrari in Consiglio segna un punto importante per i meloniani che potranno dire la loro nelle future scelte amministrative.