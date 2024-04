Crisi agricola, Marano (M5s): “Attuare subito mia norma su blockchain”

La deputata dell’Assemblea regionale siciliana, nel suo intervento in Aula, ha incalzato il governo regionale: “Attraverso un Qr code possibile verificare storia e provenienza dei prodotti che mangiamo”

“Il comparto agricolo sta vivendo una crisi drammatica che non è legata solo alla siccità. C’è una norma a mia firma che risale addirittura al 2018 e che applica la tecnologia blockchain a tutto il settore agroalimentare ma che aspetta ancora un decreto attuativo per diventare realtà”.

Così Jose Marano, deputata M5s, intervenendo in Aula durante la discussione di una mozione unificata sulla crisi agricola e sulla questione legata all’etichettatura dei prodotti.

“La tracciabilità in ambito agroalimentare – ha spiegato Marano – è quanto mai una necessità perché si tratta di un sistema che consente di verificare in modo semplice e immediato, attraverso un Qr code, la provenienza ma anche tutta la storia del prodotto che poi arriva sulle nostre tavole”.

“Invitiamo pertanto il governo regionale – ha concluso la deputata rivolgendosi all’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino – a dare attuazione immediata alla norma per trasformarla in un aiuto concreto agli agricoltori siciliani, costretti a fare i conti con emergenze continue, ma anche in uno strumento di tutela dei consumatori”.