Nicosia, il consigliere Pagliazzo passa alla Dc

Antonio Pagliazzo, consigliere comunale di Nicosia, in provincia di Enna, ha aderito alla Democrazia Cristiana. Due volte eletto rappresentante di istituto e altrettante consigliere di Facoltà all’Università di Catania, nel 2020 si è candidato alle elezioni Comunali venendo eletto con 848 voti. Ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Consiglio comunale e assessore ai Servizi Sociali.

Le parole di Pagliazzo

“Ringrazio l’onorevole Pace, il segretario nazionale Cuffaro e quello regionale Cirillo per la fiducia e l’opportunità di poter far parte della famiglia della DC – dichiara Antonio Pagliazzo -. Mi impegnerò per poter far crescere il partito anche a Nicosia, dove c’è tanta voglia di fare politica”.

“L’operazione politica è stata portata avanti e voluta dal Commissario Dc di Nicosia Roberto Li Volsi” spiegano dalla Dc.

Pace, “la Dc cresce a Enna”

“La Democrazia Cristiana cresce anche in provincia di Enna. Il partito ha bisogno di gente come Pagliazzo, giovane e con esperienza nel mondo della politica. saprà contribuire alla crescita della DC e riuscirà ad aggregare sempre più giovani e donne che vogliono avvicinarsi ala politica”, dichiara il capogruppo della DC all’Ars Carmelo Pace.