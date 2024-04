Pallavolo. Play off quarti di finale. ” Siamo ancora in corsa.”

Quella che ci accingiamo a vivere sabato 13 Aprile ad Agrigento contro Pallavolo Aragona , sarà una gara 2 da dentro o fuori . Non è facile descrivere lo stato d’animo delle nostre ragazze , che mai ad inizio di campionato avrebbero sperato di giocare per l’accesso ai quarti di finale. Ma tant’è che nel lungo percorso di questo campionato di prima divisione, il nostro team ha dimostrato di aver fatto passi da giganti sia sul piano tecnico che nella interpretazione della partita. Non nascondiamo che Aragona è squadra che non sarà facile battere , ma la certezza che faremo tutto il possibile per vincere è oramai nel dna di ognuna delle nostre ragazze. Abbiamo a disposizione un solo risultato : la vittoria. Mentre Aragona per l’accesso ai quarti può disporre di due risultati : la vittoria oppure vincere due set. ” La squadra – ci dice il presidente Agostino Vitale – è consapevole dell’importanza della gara e a tal proposito posso dire che hanno lavorato per cercare di presentarsi al meglio al Pala Nicosia con serietà e fiducia. Il rientro in squadra di Daria Stancanelli e i progressi dell’intero gruppo nello stare in campo , ci fanno sperare in un risultato favorevole. ” Ringrazio ancora La Misericordia di Regalbuto, la Gaeditori e l’Istituto Tecnico Salvatore Citelli per ciò che fino ad ora hanno fatto per noi . ”



Luogo: REGALBUTO, ENNA, SICILIA