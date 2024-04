Salute e prevenzione, accordo tra Asp e Comune

Il commissario straordinario dell’Asp di Enna, Mario Zappia, e il sindaco del Comune di Enna, Maurizio Dipietro, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la promozione della salute e la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, in osservanza di quanto contenuto nel Piano regionale di Prevenzione 2020-2025.

Gli obiettivi

Su proposta della responsabile dell’Unità Operativa per la Promozione e l’Educazione alla Salute (UOEPSA), Eleonora Caramanna, l’accordo sottoscritto ha lo scopo, tra gli altri, di creare i presupposti per un impegno interistituzionale congiunto diretto alla crescita della salute delle comunità locali, per perseguire come obiettivo generale il miglioramento della salute, la valorizzazione del benessere e della qualità della vita dei cittadini, la prevenzione delle malattie e degli infortuni connessi ai rischi negli ambienti di vita e di lavoro, la sicurezza a alimentare e nutrizionale.

Lotta alla dipendenze

Gli ambiti di intervento fanno riferimento ai sei macro obiettivi fissati dal Ministero della Salute e ritenuti prioritari per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 200 per lo sviluppo sostenibile: malattie croniche non trasmissibili; dipendenze (da fumo, alcol, sostanze, gioco d’azzardo, ecc); ambiente clima e salute, incidenti sul lavoro, incidenti domestici e stradali, malattie infettive prioritarie.

Cosa farà il Comune

Il Comune s’impegna, tra l’altro, a sostenere i progetti condivisi, a dare massima diffusione delle iniziative, a promuovere l’adesione dei soggetti interessati; l’Azienda Sanitaria a realizzare gli obiettivi indicati nei programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 e a collaborare con i servizi del Comune di Enna per favorire la promozione e l’adozione di sani e corretti stili di vita.