Lavori alla rete ferroviaria, previste 7 mila assunzioni

Un piano che prevede 7000 assunzioni in Sicilia per i lavori alla rete ferroviaria che interessano anche il territorio di Enna. Lo fa sapere Webuild S.p.A., la multinazionale italiana, impegnata negli interventi in tutto il Mezzogiorno, a margine della sottoscrizione, a Belpasso, dell’iniziativa, “Lavoro e innovazione nel Sud Italia”, a cui hanno partecipato il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’amministratore delegato di Webuild.

Il piano delle assunzioni

Webuild fa sapere che “sarà prossimamente lanciato un programma di assunzioni per 10.000 persone nel prossimo triennio, di cui l’88% nel Sud Italia. Per la Sicilia, Webuild impiega oggi circa 1.000 persone e prevede di arrivare fino a 7.000 entro il 2027” si legge nel documento della multinazionale.

Gli interventi nell’Ennese

In merito ai lavori ricadenti nel territorio ennese, sulla cosiddetta linea AC della tratta ferroviaria Palermo-Catania, sono: Bicocca-Catenanuova; Nuova Enna-Dittaino; Caltanissetta Xirbi-Nuova Enna.

“Il Sud Italia è al centro della rete TEN-T, il programma europeo di investimenti per creare una rete infrastrutturale capace di collegare in modo efficiente e moderno gli angoli più estremi del continente favorendo lo scambio delle persone e delle merci” spiegano da Webuild.