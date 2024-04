Ruba un autocarro a Enna, palermitano arrestato

Gli agenti di polizia hanno arrestato un palermitano 43enne accusato del furto di un autocarro, un Piaggio Porter, avvenuto a Enna. Il proprietario del mezzo era impegnato in alcuni lavori in un cantiere in via Troina, ad Enna alta, per cui non si sarebbe accorto del ladro che, dopo essere entrato in cabina, ha acceso il motore ed è partito.

Le ricerche

La vittima, poco dopo aver visto il suo mezzo allontanarsi, ha chiesto l’intervento della polizia che ha organizzato le ricerche per acciuffare il ladro. Dalle informazioni fornite dagli inquirenti, il 43enne si sarebbe diretto verso l’autostrada Palermo-Catania: un elemento che farebbe pensare ad un uomo proveniente da un’altra provincia. Fatto sta che la caccia al 43enne si è conclusa all’altezza dello svincolo Ferrarelle della A19.

Inseguimento nel traffico autostradale

“Considerate le condizioni di traffico dell’arteria autostradale, nonché la presenza di svariati cantieri sulla stessa, al fine di evitare pericoli agli utenti della strada, grazie alle tempestive comunicazioni tra le sale operative della Questura e della Sezione Polizia Stradale, è stato predisposto un servizio congiunto, che ha consentito al personale della Polizia Stradale di Buonfornello l’intercettazione del veicolo trafugato all’altezza dello svincolo autostradale” spiegano dalla Questura di Enna.

Soldi e arnesi da scasso sequestrati

Poco dopo, il mezzo è stato fermato e l’uomo tratto in arresto: è stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro, non quantificata dalle forze dell’ordine, e di arnesi da scasso.