Festa della polizia a Enna, in un anno oltre 40 arresti

Sono oltre 40 gli arresti, compiuti dalla polizia, nel corso di un anno di attività da marzo del 2023 al mese scorso. Un numero emerso nel corso della festa della polizia, al teatro Neglia di Enna, per festeggiare i 172 anni della sua fondazione. E’ stata la prima volta da questore di Enna per Salvatore Fazzino, che, di recente, ha preso il posto di Corrado Basile.

I dati su Enna

In merito al lavoro degli agenti della Squadra mobile, delle Volanti e della Digos, secondo quanto fornito dalla questura sono stati 14 gli arresti in flagranza di reato mentre 7 sono stati eseguiti su provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Inoltre, sono state identificate 22099 persone, controllati 10419 veicoli.

Lotta al traffico di droga

In riferimento, alla lotta allo spaccio di droga la polizia ha sequestrato 2528,17 grammi di cannabinoidi e 452,12 grammi di cocaina. Sono state 58 le persone deferite in stato di libertà, inoltre sono stati 116 interventi per “Codice Rosso”.

Le armi

Ci sono anche i risultati delle Squadra di polizia amministrativa specializzata in materia di armi, titoli, autorizzazioni e licenze di polizia. Sono stare rilasciate 984 licenze porto di fucile rilasciate, 53 provvedimenti di revoca/diniego porto di fucile.

L’ufficio di Gabinetto

L’ufficio di Gabinetto ha emesso 389 ordinanze che hanno regolamentato e predisposto appositi servizi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. “Fondamentale il Gabinetto di Polizia Scientifica nello svolgimento delle attività investigative, che, con il lavoro di repertazione durante i sopralluoghi sulle scene del crimine, consente la raccolta di prove e indizi per risalire agli autori dei reati” spiegano dalla Questura di Enna.

Immigrazione clandestina

Sul fronte dell’immigrazione, la polizia ha eseguito 7 provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini comunitari e 37 provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari, di cui uno con accompagnamento alla frontiera.

Violenza sulle donne e stalking

La Divisione anticrimine ha portato a termine molti risultati, tra cui tanti a tutela di donne vittime di violenza. Infatti, sono stati, in un anno, 51 gli ammonimenti, di cui 34 per violenza domestica e 20 per atti persecutori).

Per quanto concerne la violenza nello sport, la polizia ha eseguito 2 provvedimenti nei confronti di tifosi violenti, di cui uno con l’obbligo di firma, 4 Daspo urbani, un avviso orale emesso nei confronti di un minorenne autore di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed ancora, 40 provvedimenti emessi nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, 7 proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, una confisca patrimoniale di beni e forniti 411 pareri in materia antimafia.

I commissariati

Tanto lavoro anche per i commissariato di Leonforte, Piazza Armerina e Nicosia. Nel complesso, sono state arrestate 21 persone, di cui 4 in flagranza di reato, due i fermi di indiziato di delitto, 116 sono stati i denunciati. Inoltre, gli agenti hanno eseguito due applicazioni della misura cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari, un obbligo di dimora, un ordine per la carcerazione. Ed ancora 3 ammonimenti del Questore, 6669 persone controllate, 3065 veicoli controllati, 23 esercizi pubblici controllati, 18 armi sequestrate/ritirate, 122 sanzioni al Codice della strada, elevate 9 interventi per “Codice Rosso”.

La polizia stradale

I dati sull’attività della Polizia stradale dicono che sono stati controllati 12538 veicoli e 14639 persone. Ammontano a 5077 le sanzioni per infrazioni al Codice della strada, 732 i soccorsi effettuati, 165 gli incidenti stradali rilevati, 83 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria ed un uomo arrestato.

I reati informatici

La polizia postale, specializzata nella repressione dei reati informatici, ha ricevuto 125 denunce, di cui 36 per truffa e frode informatica per danni superiori a 8 mila euro. Sono state 7 le persone segnalate, 7 le perquisizioni eseguite.