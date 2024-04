Kore, Salerno, “studiare a Enna è diventato brand di eccellenza”

Mostra i muscoli la Kore nella cerimonia di inaugurazione del 19simo anno accademico dell’ università. Oltre 1000 invitati che si sono accomodati nella grande sala del Leda , il Laboratorio di Dinamica Sperimentale del Centro di ricerca centro di ricerca sui terremoti che ha il più grande simulatore di sismi che possiede una università nel mondo, i rettori di tutte le università siciliane, il ministro della protezione civile e delle politiche del mare Nello Musumeci. In apertura dopo i saluti del rettore Tomasello , il discorso del presidente Cataldo Salerno che parte da Enna si inerpica fino alla Palestina e alla politica internazionale e torna all’università di Enna “ Studiare ad Enna è diventato un brand di eccellenza” .

Il presidente della Kore Salerno

Abbiamo voluto mostrare quello che è il nostro patrimonio umano scientifico che la nostra università ha saputo reclutare – dice Salerno davanti agli oltre 200 professori schierati che provengono da 4 continenti.- Siamo seduti nella sala che ha il simulatore di terremoti più grande al mondo di una università, ma non preoccupatevi, abbiamo staccato le spine. L’Impianto è in grado di simulare onde sismiche delle più elevate potenze fino ad oggi registrate “ .

Il rettore, “un miracolo”

”Sono qui da un anno e io raccolgo quello che è stato definito un miracolo.- dice il rettore della Kore , Francesco Tomasello – Quando 20 anni fa nacque la Kore ci fu molto scetticismo. Io invece apprezzai e ritenni un valore aggiunto” . Di libertà e indipendenza degli atenei parla la Rettrice dell’università Bicocca Milano e presidente della conferenza dei rettori Giovanna Iannantuoni. “ La ibertà e l’indipendenza degli atenei, garantita dalla Costituzione, e l’autonomia dell’università è qualcosa che difenderemo. La crescita del nostro paese è dettata dalla formazione del capitale umano e dall’innovazione e dalla buona ricerca. Mi batterò perché il sistema universitario sia al centro”.

Musumeci, “Kore ha una sua specificità”

Dopo la lectio magistralis dell’economista Sandro Montresor su “ Innovazione e sostenibilità per fronteggiare cambiamento climatico e ruolo chiave della politica economica e delle università è la volta del ministro Musumeci “Rappresento il Governo nazionale soprattutto per esprimere l’apprezzamento – dice il ministro- . Nella mia esperienza di uomo di Governo ho partecipato a molti di questi eventi, ma l’università Kore ha una sua specificità. Questa università ha fatto il miracolo. Circa 100 anni fa Enna divenne capoluogo di provincia per il tentativo di riscattare con l’istituzione della provincia secoli di vita grama e difficile nel latifondo nel cuore della Sicilia, nel feudo della miseria. Fu un tentativo in parte vano, generoso ma non sufficiente. La questione meridionale 150 anni dopo continua ad essere presente, ed io credo che sarebbe arrivato il momento di considerare chiusa la questione meridionale di affidarla alla riflessioni del mondo scientifico. Per tanti anni la Sicilia è rimasta ai margini. Ora dobbiamo capire da dove partire, partendo dalle risorse di cui la Sicilia dispone. Il miracolo di questa università. Diciannove anni fa nessuno avrebbe scommesso sulla Kore. La rete delle università siciliane diventa il terreno sul quale si gioca la partita ed è da qui che deve partire la rivincita e il Governo deve fare la sua parte”. In chiusura il rettore Tomasello ha dichiarato aperto l’anno accademico della Kore.