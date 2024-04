Scuole e McDonald’s insieme a Enna in luna di miele

Promuovere e supportare progetti che avvicinano le giovani generazioni alle api e in particolar modo alle api nere sicule. E’ l’obiettivo di Etnafood che gestisce i ristoranti a marchio McDonald’s nel territorio siciliano e calabrese e propone iniziative a sostegno delle comunità locali presso le quali opera. Ecco perché i ristoranti McDonald’s di Catania, Enna e Caltagirone – con il patrocinio dei Comuni di Catania, Enna e Caltagirone – tornano con un nuovo progetto che coinvolge le istituzioni locali e le scuole del territorio: “Api in circolo”.

Il progetto

L’iniziativa si pone l’obiettivo di ampliare la conoscenza delle api presso un pubblico soprattutto molto giovane e di valorizzare un tesoro prezioso come il miele. A partire da oggi e per le prossime settimane, infatti, saranno organizzati una serie di laboratori formativi ed educativi con un’arnia didattica dove un’esperta apicoltrice si occuperà di spiegare le varie fasi della vita dell’alveare e l’importanza di salvaguardare la specie, fondamentale per l’intero ecosistema.

Avvicinare i giovani al mondo delle api

“Sono molto orgoglioso di annunciare il nuovo progetto educativo che ci vedrà impegnati per le prossime settimane.”, ha affermato Pietro Vadalà, Amministratore Delegato Etnafood – Licenziatario McDonald’s dei ristoranti della Sicilia Orientale e di Reggio Calabria. “«Api in circolo» ci permette non solo di avvicinare le giovani generazioni al meraviglioso mondo delle api e più specificatamente all’ape nera sicula, in via d’estinzione, ma anche di sottolineare quanto questi insetti impollinatori siano fondamentali per il nostro ecosistema e la sua salvaguardia. Questo progetto rientra tra le altre iniziative virtuose che negli anni e nei mesi scorsi abbiamo promosso, al fianco degli istituti scolastici, per educare i più piccoli alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Lo abbiamo fatto con «Il Giardino delle Arance» dedicato a un’eccellenza del territorio italiano come l’Arancia Rossa, con «Generazione Blu», dedicata alla difesa e alla tutela dei mari, e con «Bee@school», per la salvaguardia dell’ape nera sicula. Oggi – grazie alla collaborazione con TOBEESICILY e Amici della Terra – vogliamo ribadire con forza l’importanza di sensibilizzare i più giovani sui temi della sostenibilità e tutela ambientale”.

Le piantine nettarifere

Il progetto “Api in circolo” prevede oltre ai laboratori didattici anche l’identificazione di alcuni spazi verdi nei comuni di Catania, Enna e Caltagirone dove saranno allestite aiuole dedicate alla piantumazione di piantine nettarifere, alla semina di piante spontanee e all’installazione di un “Bee Hotel”, un rifugio pensato per accogliere le api e offrire loro un luogo naturale, adatto a nidificare o svernare.

Cosa si farà a Enna

“In particolare – spiega l’Assessore con delega al verde pubblico Giancarlo Vasco – per quanto riguarda il Comune di Enna, il rifugio sarà installato all’interno della Villa Torre di Federico, recentemente oggetto di interventi di manutenzione del verde e che vedrà, adesso, anche la realizzazione di aiuole dedicate alle piantine nettarifere”.

Il sindaco

“Sono molto soddisfatto di questa iniziativa portata avanti da Mc Donald’s – aggiunge il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – che si inserisce perfettamente nel quadro di iniziative che la mia amministrazione sta portando avanti in tema di politica ambientale, senza dimenticare l’importante aspetto del coinvolgimento e della sensibilizzazione dei più piccoli”.

Il progetto si articola secondo il seguente calendario: Martedì 17 aprile, presso Comune di Enna; Venerdì 19 aprile, presso Comune di Catania; Venerdì 22 aprile, presso Comune di Catania; Martedì 21 maggio, presso Comune di Caltagirone; Venerdì 24 maggio, presso Comune di Caltagirone.