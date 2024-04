L’orma sonora di Enna nell’atlante digitale di Loquis

«Pur essendo in Sicilia, è una città di montagna dove molti giorni all’anno c’è la nebbia, di cui gli ennesi vanno molto fieri e che chiamano “paisana”, perché ormai è una di noi». La voce di Andrea racconta la sua città natale correndo a Enna dall’altrove romano in cui si è trasferito anni fa. E pur correndo, si fa voce “sul posto”. Fenomeno possibile grazie a Loquis, che riunisce le storie raccontate da chi abita o attraversa un territorio e ne lascia orma sonora alla comunità degli altri viaggiatori.

In occasione della giornata internazionale della voce che si celebra il 16 aprile, l’app di travel podcast ideata da Bruno Pellegrini e fondata con Fabrizio Cialdea inaugura il canale “100 voci per 100 luoghi”: 100 nuovi podcast, uno per ogni capoluogo di provincia italiana, pubblicati in contemporanea per tracciare una nuova mappa di storie, tradizioni e curiosità. Ogni contributo è curato dai professionisti e professioniste della voce che fanno parte della Loquis Factory, un network appassionato e creativo per il podcasting autoriale di viaggio che espande i numerosi contenuti già offerti spontaneamente dagli utenti. Tra i vari contributi, l’atlante di luoghi parlanti ospita una sezione dedicata a Enna con affondi curati da Andrea Trovato.



L’attore e regista siciliano scommette su questa nuova oralità, perché l’ascolto evita gli stereotipi e lascia spazio all’immaginazione. «Sono nato a Enna, città che rappresenta le mie radici e che amo profondamente. Ho un legame familiare con quel luogo, radicato nel cuore della Sicilia, sentendomi a casa in ogni suo angolo», spiega. Dai luoghi più noti a quelli meno frequentati, ma ancora più cari, come il belvedere Marconi, il racconto di Trovato ci accompagna per mano tra i vicoli, facendo assaporare tra un panificio e l’altro l’anima di quella che è anche detta la città del grano.



«Città di poesia, musica, fede e tradizioni. Tra le più importanti abbiamo certamente i riti della Settimana Santa, quando ben quindici confraternite centenarie sfilano tra le vie della città. È una delle manifestazioni pasquali più famose al mondo». Un mix unico che fonde mito, storia, architettura, paesaggio e la letteratura tratteggia la scoperta dell’isola oltre l’idea del viaggio come bene di consumo e il format della recensione geolocalizzata, per un incontro vero con l’identità territoriale e la sua comunità.



L’anima dei luoghi ha la voce delle persone. All’insegna di un nuovo umanesimo digitale, Loquis invita tutti gli amanti dell’immenso patrimonio che precede e accompagna quello visibile, nelle storie di chi ha edificato parte dell’immaginario legato a un particolare luogo, a offrire la propria versione. Questo atlante sonoro ha infatti pagine infinite ancora da scrivere. Un’opportunità aperta a tutti i podcaster su Loquis per contribuire ad arricchire il racconto delle storie del mondo, per essere parte attiva di questa esperienza unica, contribuendo con il racconto dei propri luoghi a ispirare chi viaggia a riscoprire la bellezza del reale con occhi nuovi.